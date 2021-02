Tyler, the Creator ha realizzato la musica del nuovo spot Coca-Cola, intitolato Open That Coca-Cola.

Su Twitter Tyler ha commentato così la collabo: “Drums are f*cking hard the low end is shaking,” “That’s me playing the flute at the beginning,”, facendo seguire un altro tweet: “Mannnn thanks coca cola for reallll big love for the opportunity i was like ehh idk but then i f*cking ran with it. commercials need sounds like this, thanksssss.”

Guarda lo spot e ascolta il brano qui sotto: