Dopo questo singolo ci sentiamo sempre più Jorja Smith-Addicted

Jorja Smith ha pubblicato Addicted, primo brano del 2021 che segue Come Over con Popcaan uscito a ottobre dello scorso anno.

La traccia era stata preannunciata il giorno prima con un video teaser lo-fi pubblicato su Instagram, anticipazione di quello che sarebbe stato il video ufficiale uscito ieri sera insieme al singolo.

Della clip, diretta da lei stessa assieme a Savanah Leaf racconta “the video is multiple versions of me singing the song; having fun dressing up, not trying to be too serious and just giving myself more freedom.”

Addicted ci fa ben sperare in un 2021 in cui finalmente potremo ascoltare il seguito di Lost & Found, debutto di Jorja che è uscito tre anni fa e ci ha fatto proprio perdere la testa.