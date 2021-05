Bruno Belissimo dalla A alla Z

Venerdì il re del groove aka Bruno Belissimo è tornato con un nuovo album dal titolo Maison Belissimo.

Il disco conta otto tracce e dobbiamo immaginarcelo come una maison con tanto di palme e piscina in cui Belissimo ospita amici e artisti di un certo livello per una grande festa a base di funk, alcol e disco-pop.

Unisciti alla Maison e più giù leggi l’intervista a Bruno: una domanda per ogni lettera dell’alfabeto.

A come l’aggettivo che descrive questo disco.

A come azzurro

B di balearic beat. La tua traccia prefe nel genere.

Boloña Baleárica. No scherzo mi piace molto Alice (feat Bing Ji Ling) di Cantoma

C come una canzone di classe che tutti dovremmo conoscere.

“Beautiful” di Meshell Ndegeocello

D come la disco che troviamo nel tuo nuovo disco.

C’ho il groove nelle dita ‘zi

Effetto notte. Raccontacela.

Bassi Maestro in una notte di lockdown ascoltando Quasimoto

F come fatti e aneddoti dietro quest’album.

Tutti i titoli provvisori dati alle tracce prima di mandarli ai vari artisti con cui ho collaborato non sono mai cambiati.. tutti hanno trovato uno spunto proprio partendo da quei titoli

G di gemello. Com’è averne uno?

Un gran bel trip che consiglio a tutti

H come horror. Una cosa che ti spaventa.

Odio le libellule, smettiamo di dire che sono belle

Italiano fantastico. Un identikit.

Quel ragazzo irresistibile che all’estero esce con tutte le ragazze e ti sta un po’ sulle palle.

J di Juke-box. 3 canzoni che usi per ballare.

Discoteca Mexicana di Alejandro Molinari

Surfside Sex di Partick Cowley

Loosing Touch di Frank Moody

K come il King della Italo-Disco.

Cicciolina… ah no ho sbagliato domanda

L come la prima cosa che fai appena sveglio.

Vado al bar

Maison Belissimo. Raccontaci.

Un disco di collaborazioni molto importante per me e uno dei lavori di cui sono più orgoglioso.

N come un nuovo nome che vuoi consigliarci.

Demonaco, ha scritto un bel disco che gli sto producendo, merita

Ora una foto di dove sei adesso.

In studio, sul divano, con un caffè corretto cognac e il laptop sulla gambe

P di produttività. Come funziona la tua? Da dove vengono i tuoi stimoli creativi?

Cerco di avere una routine il meno tempo possibile e di cacciarmi sempre in sfide nuove cosi da rimanere sul pezzo. Ci provo almeno..

Qual è stata la tua prima volta su un palco?

Avevo 14 anni e facevo le cover dei Rage Against The Machine

Rewind. In che anno torneresti e perché.

Tornerei a quando c’era il funk nelle discoteche

S come Shit Martini, la traccia con Tatum Rush. Com’è nata la collabo col maestro?

Era da un po’ che volevo fare un pezzo con Tatum! Ho scritto quel pezzo pensando proprio a lui e infatti devo dire che è stato un bel match.. come su Tinder

Tutta moda è un titolo stupendo. Da dove viene fuori?

Ragionavo sul fatto che tutto è una moda e volenti e nolenti ne siamo tutti soggetti. Poi il maestro De Leo è riuscito a comunicare questo messaggio come io non avrei mai saputo fare

Una volta che ti sei proprio divertito.

Tutte quelle che volte col gin tonic in mano su o giù dal palco

Vorresti andare a un concerto di

Chiunque che mi faccia dire” M’azza che bomba sta roba”!

Wow! Il tuo angolo di paradiso.

In barca a vela al Lago di Garda

X come le prime tre parole con la x che ti vengono in mente.

Non so mi vengono in mente tante medicine

Y di YouTube: il tuo video preferito.

Non guardo mai YouTube, giuro. Non seguo nessun Youtuber

Zero ansia. Come ti distendi?

Faccio una doccia, lunghissima.