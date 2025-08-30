Il gospel secolarizzato di Nourished by Time

Il nuovo disco di Marcus Brown, bka Nourished by Time, “The Passionate Ones”, rappresenta un punto di svolta nella sua carriera.

Registrato tra Baltimora, Londra e New York, l’album si presenta come una predicazione laica: dodici brani che affrontano le contraddizioni del capitalismo contemporaneo, utilizzando il linguaggio pop come strumento di analisi sociale e ricerca interiore. Brown riesce a creare un tessuto sonoro in cui dialogano le sue varie influenze (dal post-R&B al Baltimore club) senza che questo incontro sembri forzato.

I vari brani mostrano una maturità che solo un artista che ormai padroneggia perfettamente i propri codici espressivi può avere, riuscendo a far emergere sotto lo strato melodico una costante pulsione, un senso di inquietudine.

L’elemento distintivo di “The Passionate Ones” però è l’uso della voce. Prediletta gerarchicamente rispetto agli altri strumenti e mai modificata per cercare un’artificiosa perfezione, la voce di Brown è alla ricerca della verità e risuona come un coro collettivo attraversato da incertezze e improvvisi impeti che evocano la dimensione di un gospel secolarizzato.

È qui che il disco rivela la sua natura più politica: l’amore non è un rifugio individuale, bensì un atto collettivo, una forza capace di rinegoziare i rapporti di potere e di resistere alle logiche del mercato.

L’album, piuttosto che una semplice sequenza di canzoni, assume la forma di un manifesto ideologico: in un’epoca caratterizzata da disillusione e instabilità, Nourished by Time fa della passione una forma di resistenza, della solidarietà una risorsa, la base di partenza per ripensare collettivamente il senso stesso dell’essere parte di una comunità.