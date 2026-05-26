Banda Maje consiglia 10 pezzi per sognare l’estate

Anche quest’anno l’estate è entrata senza bussare e anche dalla porta del tuo bilocale in città.

Fortuna che ci sono progetti come quello di Banda Maje che con il loro funk cinematografico e salsedinoso, portano un po’ di mare e freschezza costiera anche nel tessuto urbano.

Il loro ultimo disco uscito il 15 maggio si intitola proprio “Costa Sud” e intreccia groove partenopeo con echi di colonne sonore che hanno reso grande il nostro cinema.

Ci siamo fatti consigliare 10 dischi da mettere in play per sognare l’estate al mare.

Ciao agli amici di DLSO, siamo i Banda Maje e abbiamo raccolto dieci brani in ordine sparso che, ogni volta che li ascoltiamo, riescono a trasportarci immediatamente dentro un immaginario estivo molto preciso.

Non sono necessariamente canzoni che parlano d’estate, ma brani che ogni anno ci riportano automaticamente lì, tra giornate lentissime, musica all’aperto e quella sensazione collosa che solo l’estate sa creare.