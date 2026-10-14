Barcellona si prepara al MIRA Festival 2026

MIRA, il festival internazionale delle arti digitali e della musica contemporanea, si terrà a quest’anno tra il 6 e il 7 novembre presso la Fira Montjuïc a Barcellona.

Il programma, che comprende installazioni audio-visive ed esperienze immersive, è arricchito musicalmente da 27 acts tra cui spiccano i nomi di Arca, AMORE, Grand River, Helena Hauff, Kavari, Machine Girl, Martin Rev (Suicide), ML Buch, Tortoise, e Shygirl.

Due giorni in cui elettronica d’avanguardia, sperimentazione audiovisiva e arte digitale si incontrano in uno degli appuntamenti più interessanti per chi cerca nuove direzioni nella musica contemporanea.

La quindicesima edizione di MIRA si preannuncia, dunque, come crocevia di traiettorie che mettono al centro la ricerca sonora: la line-up è un puzzle che attraversa elettronica, sperimentazione, post-club, paesaggi ambientali e contaminazioni audiovisive, mettendo in dialogo generazioni e sensibilità differenti.

Scopri il cartellone completo e non perderti l’esperienza di MIRA Festival.