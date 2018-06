La playlist dei Coma_Cose per uscire di casa e andare al Wow Music Festival

CIAO PISCHELLI,

oggi inizia il Wow Music Festival che porta sulle rive del Lago di Como artisti come Ghemon, Viito, Galeffi, Selton, Verano, Generic Animal e Coma_Cose.

Dunque da oggi fino all’1 luglio sapete già cosa fare: uscire di casa e andare al Wow Music Festival.

Vi serve la playlist motivazionale? OK. Ve la offrono i Coma_Cose:

Cadence Weapon – My Crew

Tyler the Creator – OKRA

Asap Rocky – Tony Tone

Young Fathers – Toy

Pusha T – If you know you know

Die Antwoort – Fok Julle Naaiers

Noi vi aggiungiamo un ultimo brano (poi alzatevi da sto divano):