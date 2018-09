Facciamo il punto sui prossimi album di Kanye West

È arrivato il momento di fare il punto della situazione perché non ci stiamo capendo più niente. A quante cose sta lavorando Kanye West? Quali album usciranno prima? È nato prima l’album o Kanye West?

Andiamo per ordine e iniziamo dai concetti semplici.

Gli album che aspettiamo sono 3

Good Ass Job, Watch the Throne 2 e Yandhi

Good Ass Job

Dell’album di Kanye in collaborazione con Chance The Rapper s’è iniziato a parlare già a luglio quando Chance disse che sarebbe stato in studio con West a Chicago per lavorare al suo prossimo album.

La conferma del titolo, Good Ass Job, è arrivata solo lo scorso lunedì quando Chance ha condiviso un video in cui Kanye annunciava così: Me and Chance [are] working on a new album. It’s called Good Ass Job. I love you guys very much. We need to go to the studio

Tutto quello che sappiamo su quest’album è che il titolo è farina del sacco di West, dal momento che in un’intervista del 2003 Kanye aveva dichiarato che il suo quarto album avrebbe dovuto chiamarsi proprio Good Ass Job.

Nulla ancora si sa, invece, su tracklist e data d’uscita.

Watch the Throne 2

Watch the Throne 2 è, appunto, il sequel di Watch the Throne, album a firma Kanye West e JAY-Z uscito nel 2011.

Annunciato via Twitter da Kanye il 9 settembre, l’album non ha ancora una release date ufficiale, ma l’Instagram di Kanye ci fa essere speranzosi con questa combo di post in successione:

Visualizza questo post su Instagram famleeeeee Un post condiviso da ye (@kanyewest) in data: Set 20, 2018 at 11:50 PDT

YANDHI

L’unica data che per ora è certa è il 29.09.18, giorno in cui uscirà YANDHI, il prossimo album di Kanye West.

L’ha rivelato lui stesso lo scorso martedì, con tanto di video teaser che sembra svelare anche l’artwork olografico dell’album.

Visualizza questo post su Instagram holographic Un post condiviso da ye (@kanyewest) in data: Set 21, 2018 at 5:45 PDT

Quante tracce ci saranno? Quali i featuring? Sono tutte domande a cui non sappiamo ancora rispondere. Probabile che ne siano incluse I Love It, singolo con Lil Pump, XTCY e questo brano.

Occhi aperti su dlso.it per i prossimi update.