La playlist di Populous che ti prepara a Spring Attitude 2018

Quest’autunno ha il sapore di una primavera che sboccia, non tanto per le temperature quanto per il fatto che da domani inizia lo Spring Attitude a Roma.

L’appuntamento è al Macro e all’Ex Dogana e in line up ci sono i nomi più freschi del momento: Peggy Gou, Ariwo, Capofortuna, Frah Quintale, DJ Coco, Gemello, Laurel Halo (live), Lorenzo BITW, Lorenzo Senni, Maiole, Nu Guinea, MYSS KETA, Populous e tanti altri.

Abbiamo chiesto proprio ad Andrea di selezionare un po’ di brani per arrivare preparati all’evento ed entrare in modalità Fall is the New Spring.

Non sto vivendo uno di quei periodi in cui si ascolta più intensamente qualcosa a discapito di altre, ma come spesso accade, è uno dei miei soliti periodi schizofrenici dove non esistono nessi, collegamenti e spiegazioni. Ho aperto il mio Spotify e ho visto cosa stavo ascoltando negli ultimi giorni.

