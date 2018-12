Younger Than Me x Anything Goes: ascolta l’edit di Believe The Hype

L’aria di Natale ci rende tutti più generosi ed è per questo che a distanza di pochi giorni dall’ultimo edit targato Anything Goes, ne arriva un altro a cura del duo milanese Younger Than Me.

La traccia a cui rifanno il look è Believe The Hype degli Snap:

Se pensi agli anni 90 non puoi non pensare agli Snap! e ai loro video.

Belive The Hype è un remake di ” Don’t Belive The Hype” dei Public

Enemy: quindi, visto il nostro evidente orientamento musicale 90’s Rave

e la realtà in cui viviamo dove a volte l’hype creato è più importante

della sostanza di base, cosa c’è di meglio di un inno al non credere al

fake hype (rivisitato con un po’ di sano acid) ? :) ” cheers ravers,

Don’t Belive The Hype!”