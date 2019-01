Endless di Frank Ocean sarà presto disponibile in streaming

Endless, il video album di Frank Ocean uscito nel 2016 sarà presto disponibile in streaming.

A rivelarlo è Billboard –che farà bene a non mentire– parlando addirittura del 25 gennaio come prima data utile, salvo poi uno slittamento per motivi non meglio precisati.

In realtà non si conoscono nemmeno i motivi per cui Endless verrà pubblicato sui vari DSPs invece che restare un video musicale di 45 minuti esclusiva di Apple Music, ma chi siamo noi per opporci alla cosa?

Aspettiamo con ansia quel giorno.