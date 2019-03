Tierra Whack non la ferma più nessuno.

Dopo aver pubblicato due brani, Only Child e Clones, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, ci fa ascoltare una nuova traccia dal titolo Gloria che, come dichiara in un’intervista a Beats 1, è prodotta da Nick Varudo.

Non solo. La scorsa notte ha fatto anche il suo debutto al Jimmy Kimmel Live e puoi recuperare la performance nei video qui sotto