Il nuovo trend di comparare le celebrities a delle cose a caso

È il momento di fare pace col fatto che non tutto quello che va di moda sull’internet deve per forza avere senso. Prendi quest’ultima tendenza, per la quale, senza alcun motivo, Twitter si sta riempiendo di foto che tipo accostano Tyler, The Creator alle Yankee Candles oppure Britney Spears a certi cellulari di inizio 2000.

britney spears as early 2000s cellphones: a thread pic.twitter.com/l5K2jAoGwc — alli$on (@allithatsme) April 10, 2019

La cosa funziona perché gli abbinamenti si basano su una qualche familiarità visiva, estetica, per cui nella maggior parte dei casi il colore del vestito di una star riporta alla mente un particolare oggetto.

Così, comparare celebrities di vario grado agli oggetti inanimati è diventato il nuovo assurdo meme di Twitter.

Millie Bobby Brown as Nokia — a thread pic.twitter.com/3vhfWxoF4K — Jan (@marvelfate) April 10, 2019

Se ti stai chiedendo da dove salta fuori questo trend, non riusciamo a darti risposta precisa perché pare che già negli scorsi anni ci sia già stato qualche episodio isolato (vedi Beyoncé paragonata alla bevanda Arizona nel 2016) ma solo negli ultimi giorni la cosa si è diffusa a macchia d’olio in rete.

Perciò amen e beccati i migliori paragoni qui sotto:

ariana grande as drills: a thread ✨ pic.twitter.com/hiex1Y63yZ — ❥ (@fuckingreatful) April 8, 2019

Tyler, The Creator as Yankee Candles: A thread pic.twitter.com/2TLlTNRMYK — Sam Plant (@sam_pIant) April 8, 2019

solange as ikebana arrangements: a thread pic.twitter.com/JplBectLEo — taj. (@FUTUREPLANSSS) April 13, 2019