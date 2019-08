Tyler, The Creator e gli artisti neo-soul che hanno influenzato la sua musica

La scorsa settimana, nel corso di un’intervista rilasciata a Funk Flex per Hot 97, Tyler, The Creator ha parlato di influenze musicali e, in particolare, degli artisti neo-soul che hanno dato un contributo importante ai suoi ultimi lavori.

Nello specifico, Tyler ha citato Erykah Badu, D’Angelo, il producer Kay Gee, così come Brandy e Mary J. Blige.

Con la Badu ha collaborato nel 2013 per la traccia Treehome95 dall’album Wolf in cui troviamo anche il sample di On & On, brano di Baduizm che Erykah pubblicò nel 97.

I due, d’altronde, non hanno mai nascosto un’ammirazione reciproca, tanto che la Badu si è anche cimentata in una cover di See You Again, brano di Tyler con Kali Uchis.

Pare, però, che chi abbia principalmente ispirato Tyler nelle sue produzioni sia Kay Gee, producer dei Naughty by Nature, e che quest’influenza sia rintracciabile nel catalogo dei sample di entrambi gli artisti, in cui compare il nome degli americani The Gap Band, gruppo americano R&B degli anni ’70.

Recupera l’intervista qui sotto:

