FKA twigs e Shia LaBeouf nel trailer di Honey Boy

Honey Boy, film autobiografico scritto da Shia LaBeouf e diretto da Alma Har’el, arriverà nelle sale statunitensi a novembre ma da oggi possiamo guardarne il primo trailer in cui c’è anche FKA twigs il cui ruolo è descritto come “neighbor and kindred spirit to the younger Otis in their garden-court motel home.”

Nel film, che racconterà l’infanzia burrascosa di Shia, l’attore non interpreterà se stesso ma suo padre e sarà affiancato, oltre che da FKA Twigs, anche da Lucas Hedges (nel ruolo di Otis / LaBeouf) e Natasha Lyonne.

Honey Boy uscirà l’8 novembre via Amazon Studios.