I migliori brani del 2020 per Tyler, The Creator

Tyler, The Creator ha condiviso via Twitter la sua lista con i top brani dell’anno.

Tra i suoi preferiti ci sono Kerosene! di Yves Tumor, Drown di redveil (che ti abbiamo segnalato in UTR di ottobre) e anche 24.19 di Childish Gambino.

Quest’ultima scelta ha spinto un fan a pronunciarsi pubblicamente su quanto l’album che contiene quel brano, 3.15.20, non abbia avuto l’attenzione che meritava:

Not enough people appreciate 3.15.20 but that makes it better

— Maximus Rodriguez (@maximuscruzrod) December 11, 2020