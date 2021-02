James Blake ha detto che il nuovo album è in arrivo

Con una foto scattata in studio di registrazione, James Blake ha annunciato via Instagram che il nuovo album è in arrivo.

Il suo ultimo EP, Before, è uscito a ottobre 2020, anno particolarmente intenso per il nostro Blake che si è speso in dirette Instagram, cover, spot, nuovi singoli e Boiler Room.

Evidentemente ha ancora molto da dirci e farci ascoltare, perciò aspettiamo che arrivino nuovi dettagli per questo nuovo progetto.

Tra l’altro proprio oggi il suo album di debutto compie 10 anni. In quel disco c’è anche Limit to Your Love, a cui abbiamo dedicato un focus a fine anno scorso.