Sta arrivando un nuovo EP di Skepta con Kid Cudi e J Balvin

Skepta ha annunciato il nuovo EP All In: 5 tracce che vedono i contributi di Kid Cudi, J Balvin e Teezee.

L’uscita è prevista per questo venerdì 30 luglio e arriva dopo il brano Lane Switcha feat. A$AP Rocky e Pop Smoke, pubblicato a giugno come parte della soundtrack di Fast & Furious 9.

Precedentemente l’avevamo ascoltato nella traccia Show Out contenuta nell’album di Kid Cudi, Man On The Moon III.

Questo è l’annuncio dell’EP:

Tracklist:

01 Bellator

02 Peace of Mind [ft. Teezee & Kid Cudi]

03 Nirvana [ft. J Balvin]

04 Lit Like This

05 Eyes on Me