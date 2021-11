I Love You, I Hate You è il nuovo short film di Little Simz

La fioritura di Little Simz non si arresta mai e, anzi, è ogni giorno più rigogliosa.

A settembre ha pubblicato Sometimes I Might Be Introvert, l’atteso seguito di Grey Area che ha segnato il punto di non ritorno definitivo dall’underground al mainstream. Oggi, invece, esce il suo primo short film in collaborazione con WePresent: I Love You, I Hate You, creato da Little Simz, prende il nome da una traccia del suo ultimo album che racconta il complicato rapporto con il padre.

Nella pellicola diretta da Sam Pilling e scritta da Caroline Adeyemi ha per protagonista la stessa Simz e affronta il tema dell’abbandono, lo spettro di questa relazione di cui l’omonimo brano parla:

“I Love You, I Hate You is the story of abandonment. How trauma can affect us in our adult lives if never confronted. I wanted to make this film because I feel it’s a universal story that many people can relate to. It’s been incredible to work with a partner like WePresent (the digital arts platform of WeTransfer) who are so invested in telling stories like this. They understood and trusted my vision from the jump and had my back to create the film I set out to make.”

Il brano I Love You, I Hate You, ha anche un video diretto da Jeremy Ngatho Cole e rilasciato a fine ottobre.