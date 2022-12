Little Simz ha annunciato il nuovo album

Non facciamo in tempo a riprenderci dal concerto al Fabrique di Milano che il giorno a seguire Little Simz annuncia sui social il suo prossimo album dal titolo NO THANK YOU.

La rapper di Sometimes I Might Be Introvert (disco vincitore del Mercury Prize) è pronta a tornare con un altro progetto del quale non sappiamo che il titolo e le righe di accompagnamento dell’annuncio: “Emotion is energy in motion / honour your truth and feelings / eradicate fear / boundaries are important”.

Mentre aspettiamo di sapere quando uscirà, possiamo fare un presave qui.