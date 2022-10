Sometimes I Might Be Introvert di Little Simz vince il Mercury Prize 2022, scavalcando i dischi di Harry Styles, Sam Fender, Self Esteem, Wet Leg, Yard Act, Gwenno, Fergus McCreadie, Jessie Buckley & Bernard Butler, Joy Crookes, Kojey Radical, Nova Twins.

Dopo essersi esibita sul palco con “How Did You Get Here”, Simz ha ricevuto il prestigioso premio che lo scorso anno era stato vinto da Arlo Parks.

In merito alla vittoria, la rapper londinese ha dichiarato “Wow, I’m very, very overwhelmed. I’m very grateful, glory to God. God thank you so much“ringraziando poi Inflo che ha lavorato con lei alla creazione del disco: