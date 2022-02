Gli album che escono a febbraio

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a febbraio.

2 FEBBRAIO

Ivy Sole – Candid

4 FEBBRAIO

Animal Collective – Time Skiffs

Black Country, New Road – Ants From Up There

Cate Le Bon – Pompeii

Giovanni Truppi – Tutto l’universo

Mitski – Laurel Hell

Saba – Few Good Things

11 FEBBRAIO

Adam Miller (Chromatics) – Gateway

alt-J – The Dream – 1/11

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Cautious Clay – Deadpan Love (Deluxe Edition)

Crystal Murray – Twisted Bases EP

Half Alive – Give Me Your Shoulders pt.1

Jazmine Sullivan – Heaux Tales, Mo’ Tales: The Deluxe

Laundry Day – We Switched Bodies

LNDFK – Kuni

Mary J. Blige – Good Morning Gorgeous

Raveena – Asha’s Awakening

Shamir – Heterosexuality

14 FEBBRAIO

Fatima Yamaha – Built Back Bangers EP

16 FEBBRAIO

Alice Glass – PREY//IV

18 FEBBRAIO

Beach House – Once Twice Melody

Khruangbin & Leon Bridges – Texas Moon EP

Metronomy – Small World

Mr. Oizo, Phra – VOILÀ

Oliver Tree – Cowboy Tears

Tame Impala – The Slow Rush (B-Sides & Remixes)

22 FEBBRAIO

Kanye West – DONDA 2

25 FEBBRAIO

Bakar – Nobody’s Home

Basia Bulat – The Garden

Delv!s – blablablue

Mavi Phoenix – Marlon

Papooz – None Of This Matters Now

Robert Glasper – Black Radio III

SASAMI – Squeeze

Sevdaliza – Raving Dahlia EP