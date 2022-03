Gli album che escono a marzo

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a marzo.

4 MARZO

Babehoven – Sunk EP

Baobab! – Baobab!

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul – Topical Dancer

Diplo – Diplo

Jordan Rakei – Bruises EP

Kojey Radical – Reason To Smile

Luna Li – Duality

Massiah – LAHI

Michelle – After Dinner We Talk Dreams

Nilüfer Yanya – PAINLESS

RZA & DJ Scratch – Saturday Afternoon Kung Fu Theater

Stromae – Multitude

8 MARZO

Ego Ella May – FIELDNOTES PT II

10 MARZO

Nia Archives: Forbidden Feelingz EP

11 MARZO

Benny The Butcher – Tana Talk 4

Ethan P. Flynn – Universal Deluge EP

Kalisway – Hit ‘Em With The Funk

Nick Mono – The Sun Won’t Stay After Summer EP

Orion Sun – Getaway EP

Pink Siifu – Gumbo’! Deluxe’!!

Rex Orange County – WHO CARES?

tobi lou – Non-Perishable

Widowspeak – The Jacket

18 MARZO

Charli XCX – CRASH

Furtherset – Auras EP

Generic Animal – Benevolent

Pictish Trail – Island Family

Rosalía – Motomami

Visconti – DPCM

Yumi Zouma – Present Tense

25 MARZO

Aldous Harding – Warm Chris

Bon Iver – Bon Iver, Bon Iver (10th Anniversary Edition)

Fana Hues – flora + fana

Fivio Foreign – B.I.B.L.E

Kilo Kish – American Gurl

Koffee – Gifted

Leon Vynehall – Fabric Presents Leon Vynehall

Nigo – I Know Nigo

Selah Sue – Persona

Wallows – Tell Me That It’s Over