Gli album che escono a giugno

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a giugno.*

2 GIUGNO

Saya Gray – 19 MASTERS

3 GIUGNO

070 Shake – You Can’t Kill Me

Andrew Bird – Inside Problems

Angel Olsen – Big Time

Guido Brualdi – DISORDINE

iamamiwhoami – Be Here Soon

Jasmyn – In The Wild

Mint Green – All Girls Go To Heaven

Namir Blade – Metropolis

Nia Sultana – Bigger Dreams

Post Malone – Twelve Carat Toothache

Purity Ring – graves

TOBJAH – La via di un pellegrino

10 GIUGNO

FKJ – V I N C E N T

George Ezra – Gold Rush Kid

Guido Cagiva – MITO

Of Monsters and Men – TÍU

Yann Tiersen – 11 5 18 2 5 18

Whitemary – Radio Whitemary

14 GIUGNO

Tim Bernardes – Mil Coisas Invisíveis

17 GIUGNO

Bartees Strange – Farm to Table

Hercules & Love Affair – In Amber

Logic – Vinyl Days

Perfume Genius – Ugly Season

RY X – Blood Moon

Yaya Bey – Remember Your North Star

24 GIUGNO

Damien Jurado – Raggae Film Star

Empress Of – Save Me EP

Soccer Mommy – Sometimes, Forever

* Lista in aggiornamento