Ascolta Kaytranada che remixa Kelela

Un paio di settimane fa Kelela aveva annunciato l’album di remix, dal titolo TAKE ME A_PART, THE REMIXES, e ci aveva fatto ascoltare il rework di LMK a cura di Princess Nokia, CupcakKe, Junglepussy e Ms. Boogie.

Oggi possiamo ascoltare un nuovo remix, quello che Kaytranada fa del brano Waitin.

Metti play a KAYTRANADA_WAITIN_115 BPM

TAKE ME A_PART, THE REMIXES esce il 5 ottobre e qui sotto ti becchi la tracklist

1. SANTA MUERTE_BLUFF_94 BPM

2. KAYTRANADA_WAITIN_115 BPM

3. LSDXOXO_TRUTH OR DARE_123 BPM

4. ETHEREAL_JUPITER_97 BPM

5. DJ LAG_ONANON_127 BPM

6. RARE ESSENCE_TMA_83 BPM

7. JOEY LABEIJA_BETTER_107 BPM

8. SERPENTWITHFEET_ALTADENA _88 BPM

9. LMK_WHAT’S REALLY GOOD REMIX_ FEAT_PRINCESS NOKIA_JUNGLEPUSSY_

CUPCAKKE_MS. BOOGIE_100 BPM – LISTEN NOW

10. TRE OH FIE_WAITIN_150 BPM

11. NÍDIA_BLUE LIGHT_123 BPM

12. DIVOLI S’VERE_TRUTH OR DARE_130 BPM

13. BADSISTA_FEAT_LINN DA QUEBRADA_BETTER_125 BPM

14. MOUNTAIN_LMK_130 BPM

15. GAIKA_FRONTLINE_141 BPM

16. HITMAKERCHINX_BLUE LIGHT_108 BPM

17. SKYSHAKER_ONANON_129 BPM

18. KAREEM LOTFY_TURN TO DUST_NO BPM

19. NATHANIEL W. JAMES & DAVE QUAM_WAITIN_122 BPM

20. AHYA SIMONE_ENOUGH_NO BPM