Ascolta Kaytranada che remixa Kelela

Un paio di settimane fa Kelela aveva annunciato l’album di remix, dal titolo TAKE ME A_PART, THE REMIXES, e ci aveva fatto ascoltare il rework di LMK a cura di Princess Nokia, CupcakKe, Junglepussy e Ms. Boogie.
Oggi possiamo ascoltare un nuovo remix, quello che Kaytranada fa del brano Waitin.
Metti play a KAYTRANADA_WAITIN_115 BPM
TAKE ME A_PART, THE REMIXES esce il 5 ottobre e qui sotto ti becchi la tracklist
1. SANTA MUERTE_BLUFF_94 BPM
2. KAYTRANADA_WAITIN_115 BPM
3. LSDXOXO_TRUTH OR DARE_123 BPM
4. ETHEREAL_JUPITER_97 BPM
5. DJ LAG_ONANON_127 BPM
6. RARE ESSENCE_TMA_83 BPM
7. JOEY LABEIJA_BETTER_107 BPM
8. SERPENTWITHFEET_ALTADENA _88 BPM
9. LMK_WHAT’S REALLY GOOD REMIX_ FEAT_PRINCESS NOKIA_JUNGLEPUSSY_
CUPCAKKE_MS. BOOGIE_100 BPM – LISTEN NOW
10. TRE OH FIE_WAITIN_150 BPM
11. NÍDIA_BLUE LIGHT_123 BPM
12. DIVOLI S’VERE_TRUTH OR DARE_130 BPM
13. BADSISTA_FEAT_LINN DA QUEBRADA_BETTER_125 BPM
14. MOUNTAIN_LMK_130 BPM
15. GAIKA_FRONTLINE_141 BPM
16. HITMAKERCHINX_BLUE LIGHT_108 BPM
17. SKYSHAKER_ONANON_129 BPM
18. KAREEM LOTFY_TURN TO DUST_NO BPM
19. NATHANIEL W. JAMES & DAVE QUAM_WAITIN_122 BPM
20. AHYA SIMONE_ENOUGH_NO BPM