A$AP Rocky in Italia per #MusicIsMyRadar

#MusicIsMyRadar ha deciso che dobbiamo prosciugare tutto il conto in banca per andare a vedere i concerti degli incredibili nomi che sta annunciando, settimana dopo settimana.

Oggi ha annunciato il nostro amato A$AP Rocky che arriverà per la prima volta in Italia il 17 luglio al Circolo Magnolia di Milano: unica data, targata Music Is My Radar, in cui ci sarà anche Octavian come special guest.

Presale e VIP package attive dal 6 marzo ore 10 qui: https://www.diyticket.it/events/Musica/2263/asap-rocky

General sale dall’8 marzo su Do it Yourself, Ticketmaster e Ticketone.