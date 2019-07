Tutta la musica di Stranger Things 3

Nella nuova stagione di Stranger Things la musica è più che mai presente: sono numerose le scene in cui a cantare sono gli stessi protagonisti o in cui un brano viene lanciato a volume altissimo per dare maggiore portata emotiva a un preciso momento.

In questo terzo capitolo della serie Netflix, respiriamo tutto il sapore nostalgico del 1985, attraverso un lavoro di set design accuratissimo, citazioni pubblicitarie, riferimenti al cinema cult di quel decennio, una favolosa ricerca di styling e, non ultima, la musica, che ci parla di quegli anni sia attraverso piccoli dettagli (come il poster dei R.E.M. in camera di Jonathan) sia attraverso una selezione musicale ricca di successi dell’epoca.

Oltre ai 16 brani della soundtrack ufficiale, ci sono molte altre canzoni presenti nella terza stagione di Stranger Things che trovi nelle prossime pagine in liste complete per ciascun episodio.